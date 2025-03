Un’infezione mi stava divorando il ginocchio avevo dei buchi e ho rischiato l’amputazione | il racconto di Ribery

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho perso il ritmo per salvaguardarmi”. L’ex giocatore del Bayern Monaco, Frank, ha dato l’addio al calcio nel 2022 quando vestiva la maglia della Salernitana. In un’intervista concessa a L’Èquipe, l’ex ala francese ha parlato dei motivi per cui ha lasciato il calcio. La voglia di giocare non l’aveva persa, maall’ha costretto a ritirarsi: “Era così grave che mi sono ritrovato con deinella gamba. Miil. Avrebbero potuto amputarmi la gamba”.ha raccontato: “Il miodiventava sempre più dolorante. Non mi allenavo più tra una partita e l’altra, ma mi preservavo per riprendermi. Mi prendevo due giorni di stop, poi tre o quattro. Poi gli esami hanno rivelato che nonpiù cartilagine. Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico in Austria.