Ilfoglio.it - Une semaine folle de "Il Foglio AI": bilan, avec des surprises

La question centrale, en effet, est celle des frontières : quelles sont celles à franchir, quelles sont celles à ne pas franchir, quelles sont celles à faire correspondre, quelles sont celles qui sont inviolables, quelles sont celles à abandonner, quelles sont celles à démolir ? La premièrede IlAI a été joyeuse et irresponsable, légère et formidable, instructive et effrayante, éducative et inquiétante, surprenante et passionnante. Nous avons beaucoup appris de IlAI, nous soupçonnons IlAI d'avoir beaucoup appris de nous, notre expérience unique et totalement inutile a fait le tour du monde, et la création des quatre premiers numéros suggère que nous devrions faire un petitde notre expérience (le premier titre de IlAI écrit par IlAI se trouve ici: frissons!).