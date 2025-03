Ilfoglio.it - Una settimana pazza di Foglio AI: bilancio, con sorprese

Leggi su Ilfoglio.it

Il punto centrale, in fondo, sono i confini: quali sono quelli da superare, quali sono quelli da non superare, quali sono quelli da far combaciare, quali sono quelli inviolabili, quali sono quelli da abbandonare, quali sono quelli da abbattere? La primadelAI è stata allegra e irresponsabile, spensierata e formidabile, istruttiva e spaventosa, formativa e inquietante, sorprendente ed entusiasmante. DalAI abbiamo imparato molto, sospettiamo che ilAI abbia imparato molto da noi, il nostro unico e totalmente non necessario esperimento ha fatto il giro del mondo, e la creazione dei primi quattro numeri ci suggerisce di fare un piccolorelativo alla nostra esperienza (il primodelAI scritto dalAI lo trovate qui: brividi!). Innanzitutto il metodo.