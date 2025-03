Una scena orrenda da lei non me l’aspettavo Grande Fratello Helena spaventata da MaVi

Leggi su Caffeinamagazine.it

La finale delè vicinissima e sì, nella casa ci sono tensioni e litigi ma non mancano momenti di divertimento e serenità. Le attività organizzate dagli autori danno una grossa mano, anche perché dopo sei mesi e mezzo di reclusione la stanchezza e i nervi a fior di pelle iniziano a farsi sentire. E i rimasti stanno provando a godersi gli ultimi giorni in totale relax.E così dopo una serata trascorsa tra risate e scherzi, prima di dormire, in camera da letto, con le luci spente, Mariavittoria Minghetti ha deciso di fare uno scherzo aPrestes. Scherzo innocuo ma più che riuscito, al punto che la modella brasiliana si èseriamente. Ma andiamo a scoprire cosa è successo.Leggi anche: “Non si può guardare”. Javier, la trasformazione al: colpa diGF,da MariaVittoria: “Una”Chi segue le dirette h24 sa bene che essendo rimasti in pochi i concorrenti dormono quasi tutti nella stanza blu, quella più