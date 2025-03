Ilfoglio.it - Una lista di cose che sono cambiate in meglio

Detesto i nostalgici, i nostalgici dell’infanzia, i nostalgici della scuola, i nostalgici degli anni 70-80-90, i nostalgici di qualsiasi cosa. Li detesto perché rimpiangere è nocivo, impedisce di apprezzare il presente. So bene che moltissimein peggio, ma a che pro elencarle? Per deprimersi? Siccome sto vivendo ora e non allora trovo incoraggiante stendere unadi miglioramenti. Eccola. Innanzitutto il vino che nell’arco della mia esperienza consapevole è migliorato molto (il lambrusco in particolare è migliorato moltissimo). In parallelomigliorati, ingentiliti, anche i bicchieri. Nei ristorantiprogressivamente scomparsi gli stuzzicadenti, i salini, i pepini, i grissini confezionati. L’olio è più fragrante. I dentisti fanno meno male. Le lentistate perfezionate, quelle fotocromatichefantastiche.