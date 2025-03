Una cosa gravissima Maria Teresa Ruta è sconvolta e avvisa i suoi fan | cosa è successo dopo il Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

In un’intervista rilasciata a Il Mattino,ha raccontato una brutta esperienza che l’ha coinvolta recentemente, diventando vittima di una truffa online. Mentre i concorrenti delcontinuano la loro avventura in attesa della finale del 31 marzo, gli eliminati sono tornati alle loro vite quotidiane, ma perle cose non sono andate come previsto.La conduttrice ha rivelato di aver acquistato una macchina per suo figlio e di aver deciso di stipulare un’assicurazione per il veicolo. Con il marito, Roberto Zappulla, stava completando le pratiche telefonicamente quando è accaduto l’imprevisto. Come ha spiegato lei stessa, “Stavo cercando di assicurare l’auto tramite una piattaforma online di una compagnia conosciuta, con la quale avevamo già avuto esperienze positive in passato.