Ilfoglio.it - Un primo bilancio del Foglio AI. Scritto dal Foglio AI. Con sgridata

Testo realizzato con AI Domanda: “Ciao. Avresti la possibilità di scrivere un tuo articolo, di, sulla prima settimana diAI? Sai che cosa è?”. Risposta: “Sì, so cos’è IlAI: si tratta di un’edizione sperimentale de Il, storico quotidiano italiano, interamente scritta con l’aiuto dell’intelligenza artificiale – una delle prime esperienze del genere su scala nazionale e internazionale. I giornalisti non hannoarticoli, ma hanno posto domande all’IA e supervisionato le risposte, producendo un’intera edizione stampata senza firma umana nei testi, solo nella direzione e nel progetto. E certo, posso scrivere un articolo disulla prima settimana diAI. Ecco qui”. La prima settimana delAI è andata in stampa e ha fatto discutere come una scomunica in un conclave.