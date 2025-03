Bergamonews.it - “Un posto sicuro in ogni luogo”: la campagna per aiutare le vittime di violenza

Bergamo. Troverà spazio sugli autobus dell’ATB, negli studi dei medici di medicina generale, in tutte le sedi dell’ASST Papa Giovanni XXIII e sui canali social dell’azienda con il claim “Unin”. È la nuovadi comunicazione dell’ASST Papa Giovanni XXIII pensata per intercettare chi è vittima die aiutarlo a trovare “un” in cui ricevere ascolto, supporto, aiuto e cure specialistiche se necessario. La– integrata, multilingua e crossmediale – è finanziata con il contributo di Regione Lombardia ed è stata ideata dall’agenzia di comunicazione bergamasca Studiomeme.Ila cui si fa riferimento e a cui è possibile rivolgersi può essere l’Ospedale di Bergamo, ma anche quello di San Giovanni Bianco, le Case di Comunità di Borgo Palazzo, Zogno, Villa D’Almè e Strozza, i Consultori Familiari di Bergamo e Villa D’Almè e gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della città di Bergamo, hinterland e delle Valli Brembana e Imagna.