Ilfoglio.it - Un po’ poeti, un po’ influencer: professori che vogliono educare alla fragilità

Leggi su Ilfoglio.it

Se confondessimo Instagram con la realtà – ma non accadrà, siamo stati educati nel Novecento – saremmo portati a credere che gli insegnanti italiani non abbiano niente di meglio da fare che lavorar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti