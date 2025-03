Bergamonews.it - Un nuovo contrassegno per facilitare l’attività dei medici di famiglia: via libera dalla giunta

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Lacomunale ha approvato l’introduzione di unidentificativo destinato aidi assistenza primaria dell’ambito di Bergamo, convenzionati con l’ASST Papa Giovanni XXIII. La misura è finalizzata a favoriredomiciliare deidi, garantendo loro la possibilità di accedere 24 ore su 24 alle Zone a Traffico Limitato, della città e di sostare per un tempo massimo di 60 minuti gratuitamente, limitatamente alla durata della visita medica.Ilpermetterà quindi aidi sostare gratuitamente negli spazi riservati ai residenti delimitati da strisce gialle e negli spazi a pagamento disciplinati da parcometro delimitati da strisce blu, per un tempo massimo di 60 minuti con obbligo di esposizione del disco orario per indicare l’orario di arrivo.