Un corso di canto e teatro per i più piccoli: la nuova iniziativa della scuola di musica forlivese

Dal 26 marzo partirà un nuovodie diper i più, presso ladiZona Sonora in via Luciano Lama 2/b, volto a mettere in scena una favola in, ''Biancalieve e i sette suoni'', scritta da Elena Indellicati e accompagnata dalle musiche di Giuseppe Zanca.