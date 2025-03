Bergamonews.it - Un altro strike per Bergamo Jazz con i Lux Quartet al Teatro Donizetti

I Luxinaugurano il primo set della seconda serata di, in scena al.Ilto è co-diretto da due delle più visionarie artiste della musica improvvisata moderna: la pianista Myra Melford e la batterista Allison Miller, accompagnate dalla sassofonista Dayna Stephens e dal contrabbassista Nick Dunston.Il nome Luxsi ispira al ruolo della luce sulla Terra, dalla vitalità del raggio del sole alla bioluminescenza marina, un’indicazione suggestiva delle altezze e delle profondità che la band intende esplorare.Il set alterna momenti dimodale, esplosioni free-form, intermezzi in duo/trio con ampi spazi all’improvvisazione, e una naturale propensione alla sonorizzazione, grazie all’uso non ortodosso degli strumenti che si producono in graffi, stridii ed altri rumorismi.