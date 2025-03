Lalucedimaria.it - Ultim’ora, Papa Francesco domani si affaccerà dal Gemelli per l’Angelus

Leggi su Lalucedimaria.it

È la notizia che tutti aspettavamo da tempo, di poterlo rivedere anche solo per un saluto veloce a tutti coloro che sono lì ad attenderlo e che stanno pregando da tempo perché si rimetta in salute.ha intenzione, sotto consiglio dei medici che lo hanno in cura, di affacciarsi alla finestra della sua . L'articolosidalperproviene da La Luce di Maria.