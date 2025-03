Sport.quotidiano.net - Ultimissime su Germania-Italia di Nations League: probabili formazioni e dove vederla in tv

Dortmund, 22 marzo 2025 - A caccia di un'impresa. Dopo la sconfitta per 2-1 patita a Milano nel match d'andata, in occasione di quello di ritorno in programma a Dortmund all'serve una prestazione ai limiti della perfezione per avere la meglio dellae qualificarsi alla Final Four di. Al termine della sfida, in caso di parità nel computo totale, si andrà ai tempi supplementari e quindi, eventualmente, ai calci di rigore. Ovviamente la trasferta al Signal Iduna Park evoca dolci ricordi al clan azzurro, ripensando alla vittoria per 2-0 nella semifinale del Mondiale del 2006. Dopo quel ko, i padroni di casa non hanno più perso nelle successive nove partite disputate (fra le quali anche un'amichevole con i nostri portacolori risalente al 2011 e terminata 1-1). Chi riuscirà a superare il turno affronterà in semifinale la vincente di Danimarca-Portogallo il 4 giugno.