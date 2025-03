Lopinionista.it - Ulteriori missioni internazionali, comunicazioni di Tajani e Crosetto

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Giovedì 27 marzo le Comriunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono ledel Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio(foto), e del Ministro della Difesa, Guido, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia aper l’anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025, nonché della Relazione analitica sullein corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2025.L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni, a partire dalle ore 8.