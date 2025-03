Ue Ungheria isolata e piano Kallas affondato | Rearm cambia nome

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –I grandi Paesi membri dell’Ue mettono nel mirino e affondano ildell’Alta Rappresentante Kajada 40 miliardi di euro per armare l’Ucraina. Ildi riarmo dell’Ue concepito dalla Commissione Europea viene ribattezzato “Readiness 2030”, ma la sua reale portata finanziaria resta incerta, perché, a parte la Germania, diverse capitali tengono le carte coperte sull’eventuale utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia. E, soprattutto, la costante fronda dell’di Viktor Orban viene neutralizzata, approvando conclusioni separate sull’Ucraina a 26, dando per scontato il no di Budapest. Sono questi i principali risultati del Consiglio Europeo di marzo, esaurito a Bruxelles in una sola giornata malgrado l’agenda piuttosto densa. Tutto grazie al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che ha impostato un metodo di lavoro molto diverso da quello del suo predecessore, il belga Charles Michel, che aveva abituato la ‘Bolla’ bruxellese a trattative interminabili e notti insonni alla costante ricerca del consenso a 27, a volte ottenuto mediante trovate curiose, come l’uscita di Viktor Orban dalla sala per un caffè.