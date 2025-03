Imolaoggi.it - UE: 10 milioni di euro “per i media indipendenti” in Ucraina

Leggi su Imolaoggi.it

L’UE ha stanziato altri 10diper finanziare i “” in, nonostante la sospensione dei programmi dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Lo ha affermato la delegazione dell’UE in. L’Unionepea sta intensificando il suo sostegno aiincon un nuovo pacchetto di finanziamenti da 10