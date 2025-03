Lettera43.it - Ucraina, Witkoff: «Kyiv favorevole a tenere elezioni presidenziali»

Steve, inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente (che però è stato di recente a Mosca), ha detto nel corso di un’intervista con l’ex anchor di Fox News Tucker Carlson che leadership. «Sì. Ci saranno. Hanno accettato. Ci sarannoin“, ha detto rispondendo a una domanda del giornalista sulla questione della legittimità di Volodymyr Zelensky a firmare un trattato di pace, sollevata a più riprese dalla Russia. L’inviato speciale di Trump ha poi detto che il capo della Bankova «sta facendo il possibile», aggiungendo: «Si trova di fronte a una nazione nucleare che ha quattro volte la popolazione dell’, quindi deve sapere che verrà schiacciato». Sempre parlando di Zelensky,ha poi dichiarato: «Ora è il momento migliore per lui per concludere un accordo.