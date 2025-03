Quotidiano.net - Ucraina, Witkoff: “Ci saranno le elezioni”. Droni russi su Zaporizhia, uccisa intera famiglia

Roma, 22 marzo 2025 – Tre morti e 12 feriti: è il bilancio di un attacco disu Zaporizhzhia. Le forze militari ucraine riferiscono anche di aver abbattuto 100 dei 179 velivoli senza pilota lanciati anche contro le regioni di Kharkiv, Sumy e Kiev. E mentre il leader nordcoreano Kim Jong-un ribadisce la sua volontà di sostenere "senza esitazione" la guerra di Mosca, l'inviato speciale della Casa Bianca Stevefa sapere che "incile". Intanto, secondo quanto scrive il giornale tedesco Welt Am Sonntag che cita fonti diplomatiche europee, la Cina starebbe valutando di inviare inproprie forze di peacekeeping unendosi alla cosiddetta coalizione dei volenterosi europei nel caso in cui venisse raggiunto un accordo tra Kiev e Mosca. epa11979922 A handout picture made available by the State Emergency Service shows Ukrainian rescuers working at the site of a drone attack in Zaporizhzhia, Ukraine, late 21 March 2025 amid the ongoingan invasion.