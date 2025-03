Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Con Putin non abbiamo discusso scadenza cessate il fuoco”

A due giorni dal nuovo round di negoziati per la tregua in, che si svolgeranno in Arabia Saudita, il presidente americano Donaldesprime ottimismo per il possibile raggiungimento di un accordo. Ma intanto proseguono i bombardamenti russi: tre persone sono morte venerdì in un attacco con droni su Zaporizhzhia. Ecco le ultime notizie sul conflitto russo-ucraino IN AGGIORNAMENTOTre morti e 12 feriti per attacco droni russi a Zaporizhzhia inA Zaporizhzhia sono state completate le operazioni di ricerca e soccorso nei siti attaccati venerdì dai droni russi. Lo riporta Ukrinform, citando il Servizio statale di emergenza. “Le operazioni di ricerca e soccorso a Zaporizhia sono state completate. 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite”, si legge nel rapporto. “Il numero delle vittime è in fase di conferma”.