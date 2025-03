Ucraina-Russia ‘nodo’ Crimea per la pace | i piani di Zelensky Putin e Trump

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Donaldannuncia progressi nei negoziati per la tregua tra. “Abbiamo le linee guida di un accordo”, dice il presidente degli Stati Uniti, convinto che “in tempi brevi ci sarà il cessate il fuoco”. Sullo sfondo, il delicato tema delle concessioni territoriali, vero nodo da sciogliere per giungere a unaduratura. In questo senso, la penisola diha un ruolo centrale dal 2014, quando l’annessione da parte di Mosca – non riconosciuta da gran parte della comunità internazionale (tra cui gli Usa) – scatenò la prima crisi russo-. Le posizioni di Vladmire Volodymyrsulla questione sono ben note e difficilmente negoziabili, ma c’è ora da capire come ididi Donaldsi inseriranno – potenzialmente stravolgendolo – in questo delicato equilibrio.