Lapresse.it - Ucraina, Meloni giovedì a Parigi alla riunione dei ‘volenterosi’. Anche Cina valuta invio peacekeeper

Mentre in Arabia Saudita si prepara il nuovo round di negoziati per il cessate il fuoco intra Kiev, Mosca e Washington, si prepara la nuovadella ‘coalizione dei volenterosi’per discutere sulla pace e sicurezza del Paese una volta raggiunta la tregua. Palazzo Chigi comunica che al vertice parteciperàla presidente del Consiglio, Giorgiaper mantenimento pace inE, secondo quanto riporta il ‘Welt Am Sonntag’,lastarebbendo la possibilità di partecipare a un’eventuale missione di mantenimento della pace in. I diplomatici cinesi a Bruxelles avrebbero sondato questa opzione. In ogni caso – spiega il giornale – la questione è “delicata”.