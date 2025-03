Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, media: “La Cina valuta di unirsi ai volenterosi per Kiev”. Meloni giovedì sarà a Parigi per la riunione su pace e sicurezza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è prevista una nuova “sullae ladell’” tra i cosiddetti paesi ““, alla quale parteciperà anche Giorgia. Intanto Welt am Sonntag, l’edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, riferisce che la Repubblica popolare cinese starebbendo l’ipotesi dialla coalizione in vista di una potenziale missione di mantenimento della. “I diplomatici cinesi a Bruxelles hanno sondando il terreno” per capire se il coinvolgimento di Pechino sia “auspicabile” per l’Ue”, scrive la testata citando fonti diplomatiche europee. Seppur la questione sia “delicata”, “l’inclusione dellapotrebbe aumentare le possibilità che Mosca accetti la presenza di truppe” di peacekeeping, hanno evidenziato le stesse fonti.Il disimpegno degli Stati Uniti al fianco diè sempre più evidente.