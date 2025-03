Ildifforme.it - Ucraina, ipotesi missione di pace dell’Onu: Meloni giovedì a Parigi per riunione dei ‘volenterosi’

Quella dell'egida delle Nazioni Unite sembrerebbe l'unica possibilità di ottenere il via libera dalla Russia per l'invio di truppe a Kiev. Mosca ha uno dei seggi permanenti nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, per cui potrà votare a favore della possibilità, evitando di scatenare un nuovo conflitto contro i Paesi Ue. La Cina starebbe valutando la possibilità della sua partecipazione