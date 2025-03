Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, "Cina valuta adesione ai 'volenterosi' per Kiev, potrebbe favorire ok di Mosca ai peacekeeper", Meloni il 27 marzo a Parigi per riunione su "pace e sicurezza"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Secondo un'indiscrezione dalla Germania, i diplomatici cinesi a Bruxelles avrebbero sondato il terreno per capire se il coinvolgimento di Pechino sia auspicabile per l'Ue. Si attende la replica del Dragone Lal'ai cosiddetti "" per. Una mossa a sorpresa e