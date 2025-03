Napolipiu.com - Tuttosport: “Napoli-Juventus, l’intrigo di mercato”

: “di”">Ventisei gol e cinque assist in 30 presenze con la maglia del Galatasaray. È questo il biglietto da visita di Victor Osimhen, che continua a confermarsi un bomber implacabile anche nel campionato turco, meno competitivo ma comunque indicativo delle sue qualità. Come sottolinea Marina Salvetti su, l’attaccante nigeriano non ha certo bisogno di presentazioni: ha già trascinato ilallo scudetto nella stagione 2022-2023, e adesso potrebbe diventare l’uomo giusto per rilanciare lanella prossima stagione.Un sogno apparentemente impossibile, ma che Cristiano Giuntoli – direttore tecnico della Juve – coltiva con determinazione. Dopo aver portato Osimhen anell’estate 2020, il dirigente toscano sogna di riportarlo sotto la propria ala per risolvere in un colpo solo i problemi dell’attacco bianconero, destinato a essere rivoluzionato in estate.