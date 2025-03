Justcalcio.com - Tuttosport – “Juve modello, se la gioca fino alla fine”

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 20:45:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:“Lantus è e resta un: sono statoContinassa, il club ha fatto ulteriori miglioramenti alle strutture“: così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, racconta della sua visita nel quartier generale bianconero. “Per lo stadio, per il femminile, per le infrastrutture, laè da seguire – continua dal Teatro Concordia di Venaria Reale, alle porte di Torino, dove partecipa al Gran Galà ‘Golden Hearts’ – e sono convinto che se la giocherà: la serie A è molto competitiva, tante squadre sono attrezzate“.L’omaggio al Grande TorinoIn giornata Gravina è anche salito al colle di Superga per un omaggio al Grande Torino: “Sono valori che mettono insieme storia ed emotività, quella squadra rappresentava anche la Nazionale e andare in quel luogo è un tuffo al cuore che portamente tanti fotogrammi di quei ragazzi” ha commentato il presidente della Federcalcio.