Tuttosport – Huijsen, la Spagna è pazza del rimpianto Juve: "Può segnare un'epoca!"

2025-03-22 14:10:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da:“Impacto”. Ha titolato così in prima pagina Marca parlando del classe 2005 exntus. I bianconeri, in estate, l’hanno ceduto al Bournemouth per fare cassa a fronte di un corrispettivo di € 15,2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Una cifra importante senza dubbio ma vedendo come sta andando e la sua ultima convocazione con la nazionale spagnola, il centrale può essere considerato un grandissimoper la Vecchia Signora. E qui tornano le scelte fatte in sede di mercato dall’accoppiata Motta-Giuntoli. Questione di scelte e in questo caso sembra proprio esser stata presa quella sbagliata., esordio e mentalità per laInsono già tutti pazzi per, soprattutto dopo l’esordio contro l’Olanda di qualche giorno fa in Nations League.