Tutto vero dal Real Madrid all’Inter | Inzaghi pazzo di gioia!

Arrivano conferme sul concreto interessamento dell’Inter per un calciatore del. Persarebbe un rinforzo pazzescoCome da tradizione – verrebbe da dire – durante la pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali, tornano puntualmente d’attualità le indiscrezioni di mercato sugli obiettivi dei top club di Serie A in vista della prossima stagione., daldi! – Tvplay.it (foto LaPresse)Inter, ovviamente, protagonista. Nei giorni scorsi, oltre a Santiago Castro del Bologna, un altro calciatore è stato accostato. Si tratta di uno dei migliori giovani talenti del calcio mondiale, gioca nele sta trovando spazio a causa di una concorrenza, di fatto, insormontabile in attacco con i vari Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrygo e Diaz che lo precedono inevitabilmente nelle gerarchie di Ancelotti.