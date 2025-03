Liberoquotidiano.it - Tutto pagato con soldi pubblici, ora il dem Matteo Lepore trema: la denuncia di FdI

Leggi su Liberoquotidiano.it

Due le notizie: la prima è che Fratelli d'Italia ha pronto un esposto contro i sindaci che utilizzanodella collettività per eventi politici; la seconda è che il sindaco di Bologna, il dem, ha spostato di un giorno la piazzata “pacifista”, pardon la piazza, dal 5 al 6 aprile. Il motivo reale è che teme il confronto con l'altra chiassata, quella dei Cinquestelle a Roma, prevista appunto il giorno 5, maovviamente non lo dice e adduce altre spiegazioni. Ci arriviamo. Partiamo da Fdi la cui iniziativa è di Galeazzo Bignami, bolognese, capogruppo alla Camera: «Presenteremo un esposto alla procura di Roma e alle autorità competenti delle città in cui si sono tenute e si terranno manifestazioni di parte come quella di sabato scorso nella capitale. Vogliamo chiarezza sulle spese della loro organizzazione.