Turchia, oltre 340 arresti per le proteste pro-Imamoglu. E Musk blocca i profili degli oppositori di Erdogan

Larisponde con la repressione e le manette allecontro l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem ?mamo?lu, il principale avversario politico del presidente Recep Tayyip Erdo?an. È stato lo stesso ministeroesteri ad annunciare che dopo le manifestazioni di venerdì che hanno portato in piazza 300mila persone, sono340 quelle che sono state arrestate dalle forze di sicurezza turche. Il primo cittadino della città sul Bosforo è stato sottoposto già asei ore di interrogatorio e sarà di nuovo sentito dai giudici in tribunale. Intanto, però, il pugno duro nei suoi confronti sembra aver trovato l’apprezzamento anche del braccio destro di Donald Trump, Elon, che su X ha sospeso numerosi account riconducibili all’opposizione.Il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, ha comunicato che “343 sospettati sono stati catturati durante leche hanno avuto luogo a Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Canakkale, Eskisehir, Konya ed Edirne” e ha poi avvertito che coloro che hanno cercato di seminare “caos e provocazione non saranno sicuramente tollerati!”.