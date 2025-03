Turchia il sindaco di Istanbul Imamoglu portato in tribunale Nuove proteste e scontri Erdogan contro l’opposizione | Crea il caos

Leggi su Open.online

Lanon si ferma. E scende di nuovo in piazza per protestarel’arresto deldi, principale oppositore del presidente. Il maggior partito di opposizione, il Chp, ha convocato per questa sera – sabato 22 marzo – una nuova manifestazione davanti al comune diper contestare il fermo di Ekrem, il primo cittadino della città sul Bosforo, in custodia da mercoledì in base a varie accuse tra cui «corruzione» e «favoreggiamento al terrorismo». Da quandoè stato arrestato, si sono tenute manifestazioni ogni sera in molte città turche e anche davanti al comune di, dove venerdì 300mila persone hanno partecipato all’iniziativa e si sono verificatitra i manifestanti e gli agenti di polizia. Intanto,è statoal palazzo di Giustizia dove comparirà davanti ai giudici che decideranno se convalidare il suo arresto o meno.