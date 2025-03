Panorama.it - Turchia: ecco i veri piani del Sultano

L’ultima, spiazzante mossa delè stata ospitare Volodymyr Zelensky, a fine febbraio, mentre in Arabia Saudita russi ed americani dialogavano sul futuro dell’Ucraina. Con la consueta spregiudicatezza candidava la suacome sede ideale per ospitare i colloqui di pace, dicendosi pronto a schierare truppe a Kiev all’interno di una missione internazionale. Per Recep Tayyip Erdogan soltanto con la presenza del suo Paese sarebbe possibile parlare di una forza equa e giusta per tutti. Durante questi tre anni di guerra il presidente ha infatti mantenuto rapporti sia con Mosca sia con Kiev, rifornendo l’esercito del Paese invaso dei micidiali droni Bayraktar TB2. Il leader turco riesce sempre a ritagliarsi un ruolo da protagonista, tenendo vivo l’orgoglio imperiale del suo popolo. Una strategia accorta per spostare il fuoco dell’attenzione dalle enormi difficoltà economiche interne che si trascinano da troppi anni.