Lapresse.it - Turchia, 350 fermi dopo le proteste per l’arresto di Imamoglu

Leggi su Lapresse.it

Incontinua la repressione dellescattate in seguito alper presunta corruzione di Ekrem, il sindaco di Istanbul e principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan. Venerdì notte,il terzo giorno di manifestazioni di piazza a Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskisehir, Konya ed Edirne, sono state fermate dalle forze dell’ordine 343 persone. Lo ha fatto sapere il ministro degli Interni della, Ali Yerlikaya, su X. “Coloro che cercano di sconvolgere l’ordine sociale, minacciano la pace e la sicurezza della nostra nazione e cercano il caos e la provocazione non avranno mai una possibilità e non saranno assolutamente tollerati. I nostri agenti di polizia, che sono i garanti della nostra pace e sicurezza, sono in servizio giorno e notte”, ha scritto.