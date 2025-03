Vanityfair.it - Tumore al polmone: il caso di Samuele Bersani, che lo ha scoperto in uno stadio molto precoce, grazie a un mal di schiena

L'esperienza diinsegna che non bisognerebbe mai trascurare banali sintomi come un dolore di: la diagnosinon solo salva la vita, ma può aiutare anche a evitare chemio e radio terapia, trattamenti pesanti per mente e fisico. Ecco come tenersi monitorati al meglio