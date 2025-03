Juventusnews24.com - Tudor Juventus: sempre più caldo il suo nome in caso di esonero di Thiago Motta! Un fattore potrebbe fare la differenza. Ultimissime

di RedazioneNews24piùil suo! Cosa filtra in casa bianconera, conormai al capolineaSale ildiin casa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il poststa prendendo quota ildel tecnico croato. Ilchelaè la disponibilità dia guidare la squadra fino a fine stagione. Un aspetto chediventare decisivo rispetto alla candidatura di Mancini: se la Juve deciderà di prendere un nuovo allenatore, si impegnerà fino a fine stagione, per poi decidere con serenità in estate. Leggi sunews24.com