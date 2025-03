Juventusnews24.com - Tudor Juventus, l’allenatore ha già accettato la proposta dei bianconeri! Contratto fino a giugno più opzione fino al 2026 se… Importanti novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ha giàladei: tutti i dettagli sulche potrebbe durarealPotrebbero essere ore decisive per la panchina della Juve: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Thiago Motta è sempre più vicino all’esonero conche sarebbe pronto a subentrare.avrebbe giàuncon il club bianconeroconal.PAROLE – «Lacontinua a lavorare al piano per esonerare Thiago Motta, con Igorcome candidato principale a sostituirlo, come riportato due giorni fa.ha giàdi diventare il nuovo allenatore con un, più un’di estensioneal. Il progetto di Motta, sempre più vicino alla conclusione».