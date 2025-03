Juventusnews24.com - Tudor Juventus, i tifosi si schierano: «Gobbo vero! Ha vissuto internamento questo club, avrà il nostro appoggio» – GALLERY

di RedazioneNews24, isidalla parte dell’ex calciatore bianconero: lacon tutti i commenti socialIgorsarebbe pronto per diventare il nuovo allenatore della Juve: ci sarebbe già un accordo come riportato da Matteo Moretto e potrebbe subentrare in caso di esonero di Thiago Motta, sempre più probabile. Sui social isi sono già scatenati mostrando l’nei confronti dell’ex calciatore bianconero che ha già dimostrato l’attaccamento alla maglia in passato.La #solo nelle mani di chi l'ha vissuta internamente, nelle mani di chi ha pagato di tasca sua anche solo per venire a Torino a fare il vice allenatore, laa Igor #pic.twitter.com/qirDXCXfPl— Igor Il traghettatore(@mikicr01) March 22, 2025in vantaggio perché ha dato la disponibilità anche per 3 mesi senza vincoli.