Tuchel esorta il giocatore chiave Bellingham a lavorare più economicamente per l’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 21:46:00 Giorni caldissimi in redazione!Thomashato Judea “giocare in modo più economico” mentre il manager del New England cerca di costruire la sua squadra attorno al centrocampista dinamico.Il boss dei tre Lions ha detto cheera “un”, ma che la star del Real Madrid “stava cercando di fare troppo” quandoha iniziato la loro campagna della Coppa del Mondo 2026 con una vittoria per 2-0 sull’Albania a Wembley venerdì nella prima partita diin carica.Harry Kane, marcatore record di tutti i tempi in Inghilterra, ha segnato il suo settimo gol internazionale senior dopo che il debuttante adolescente Miles Lewis-Skelly aveva dato ai padroni di casa a seguito di un passaggio perfetto per il pollice da