Tuchel dà la valutazione contundente dell’Inghilterra … ma ama Lewis-Skelly

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 00:42:00 Ecco quanto riportato poco fa:Thomasha dichiarato di aver desiderato “più impatto” dalle sue ali in una vittoria per 2-0 sull’Albania nella sua prima partita in carica che ha lasciato il successore permanente di Gareth Southgate deludente.Marcus Rashford e Phil Foden hanno iniziato come ampi giocatoriper la partita di apertura della loro campagna di qualificazione della Coppa del Mondo FIFA al Wembley Stadium, ma entrambi gli obiettiviprovenivano da posizioni centrali quando hanno visto gli avversari che hanno battuto 5-0 durante la loro precedente visita nel 2021.“Possiamo fare di meglio”, ha dettoa ITV Football. “Dobbiamo fare di meglio. Abbiamo iniziato abbastanza bene e abbiamo avuto sette o otto minuti con possesso di palla al 100%, con molti passaggi e alta energia.