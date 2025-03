Secoloditalia.it - Truppe di pace in Ucraina? La Cina ci sta, ma solo se Putin dice sì. E valuta l’adesione ai “volenterosi”

La notizia arriva da Berlino, sussurrata tra i corridoi della diplomazia finisce su Welt am Sonntag: lastarebbendo di unirsi alla cosiddetta «coalizione dei», ovvero quel gruppo “politicamente misto” e silenziosamente operativo di Paesi europei pronti a garantire, in caso di accordo tra Mosca e Kiev, una missione internazionale di conseguimento e mantenimento dellain.Lal’invio didi«L’inclusione dellapotrebbe potenzialmente aumentare l’accettazione da parte della Russia didi mantenimento dellain», dichiarano fonti diplomatiche europee al quotidiano tedesco. Ma avvertono: «È una questione delicata». Pechino, secondo i diplomatici a Bruxelles, avrebbe già “sondato il terreno” per capire se la sua partecipazione sarebbe ben accolta da parte europea.