Liberoquotidiano.it - Trump vede la pace vicina e presenta il nuovo super caccia militare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una tutto campo allo Studio Ovale ha parlato di Ucraina, dazi, Nato, e ha anche annunciato la realizzazione del jet da combattimento più potente della Storia. Secondo lui, in particolare, molto presto si arriverà a un cessate il fuoco “completo” in Ucraina. Parlando dallo Studio Ovale il presidente degli Stati Uniti tra le altre cose ha dichiarato che è «in fase di negoziazione un accordo» sulla divisione dei territori. Anche se la dichiarazione è arrivata a poche ore da un massiccio attacco di droni russi su diverse regioni dell'Ucraina. Sui dazi, ha difeso le sue decisioni. «Il 2 aprile è il giorno della liberazione in America! Per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica sia nemica. Ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Usa di riavere indietro un po' di quei soldi e rispetto.