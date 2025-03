Thesocialpost.it - Trump, i due messaggi segreti dietro l’annuncio dell’aereo più letale di sempre

Condel nuovo supercaccia F-47, l’ex presidente Donaldlancia uno deciso sia a livello nazionale che internazionale. L’America è pronta a investire enormemente in un programma dalla portata storica, puntando a sviluppare “l’aereo piùdi“, il Next Generation Air Dominance (NGAD). Questo progetto, dal valore economico incerto ma comunque astronomico, si inserisce in un contesto di crescente tensione con la Cina e di una strategia di riarmo che ricorda l’intensità della Guerra Fredda.L’attacco alla Fed e la risposta alla CinaIl progetto F-47, che include una fase iniziale di investimento pari a venti miliardi di dollari, non è solo una mossa per modernizzare l’aviazione militare americana. È anche una risposta a Pechino, che continua a sfidare gli Stati Uniti sul fronte tecnologico, sviluppando velivolipiù avanzati.