Leggo.it - Trump blinda i confini, i viaggi 'on the road' da sogno a incubo. Il caso di due turisti tedeschi «fermati senza motivo»

Leggi su Leggo.it

Per molti europei, ilo 'on the' attraverso gli Stati Uniti è unnel cassetto ma da quando Donaldha varato una stretta aimeridionale e settentrionale.