Ilfoglio.it - "Trovo divertente sposare la gente a caso". Intervista a Valerio Nicolai

Nome:Luogo e anno di nascita: Gorizia, 1988 Gallerie di riferimento: Clima Milan Emanuela Campoli Paris/Milan L'Com’è organizzata la tua giornata? Mi sveglio a orari differenti e tendenzialmente cerco di andare in studio la mattina presto, dove, quando posso, rimango fino a sera. Viaggio spesso per svariati motivi, anche dentro la città. Molti tuoi lavori evocano situazioni quotidiane trasformate in qualcosa di surreale. Cosa ti interessa di questo slittamento? Presumo per un vizio di mente che mi ha abituato ormai a osservare in maniera distaccata, estraniata. A volte le scene mi sembrano andare al rallentatore per analizzarle meglio; se mi interessa e cosa nello specifico è un tema lungo, direi piuttosto che accade e basta. Che cos’è per te lo studio d’artista? È un luogo di lavoro.