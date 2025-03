Liberoquotidiano.it - Trovano un "tesoro" nella cassetta del wc e scappano: finisce malissimo per due idraulici

un "" nel wc econ un bottino da 11mila euro. Una storia assurda quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra. Lì un giovane di trent'anni aveva deciso di conservare i suoi risparmidel water. Peccato, però, che due, che stavano lavorando nel bagno dell'uomo, abbiano poi scoperto il tesoretto e se lo siano portato via. I fatti risalgono a luglio 2022. I due, 40 e 48 anni, chiamati per svolgere alcuni piccoli lavori di manutenzione, mentre lavoravano con ladel water, hanno trovato un piccolo contenitore metallico, lo hanno forzato e dentro ci hanno trovato contanti e gioielli, per un totale di 11mila euro. Del furto, però. il proprietario di casa si è accorto la sera, una volta tornato a casa. Solo allora ha deciso di andare dai due a chiedere spiegazioni, ma gliprima hanno negato le accuse e poi lo hanno preso a pugni.