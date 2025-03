Agi.it - Troppo alto per l'auto aziendale, i giudici annullano licenziamento

AGI - La Corte di Cassazione-sezione lavoro ha annullato, confermando una precedente decisione deid'appello di Bologna, ildeciso da un'azienda nei confronti di un suo dipendente addetto alla vigilanza motivato dal "rifiuto reiterato di prestazione dell'attività di lavoro". Motivazioni del rifiuto Nell'ordinanza viene spiegato che il lavoratore aveva delle ottime ragioni per non prestare quell'attività perché gli era stato fornito "un mezzo non utile per lo svolgimento del servizio stradale di controllo notturno assegnatogli, ossia un'vettura nella quale, per la sua corporatura e alta statura non entrava fisicamente, e che era anche priva di sedile regolabile". Comportamento del dipendente Il dipendente, si legge ancora nel provvedimento visionato dall'AGI, dopo avere rifiutato di eseguire la prestazione ha dimostrato di avere mantenuto un comportamento impeccabile "essendo rimasto a disposizione della società nei giorni contestati fino alla fine del turno, tenendo un comportamento consono e non censurabile".