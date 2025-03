Abruzzo24ore.tv - Trionfo su due fronti: il CPGA Karate domina in Abruzzo e Marche con una pioggia di medaglie!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Domenica 16 Marzo, il Centro Polisportivo Giovanile Aquilanoprimeggia contemporaneamente ine nelleDomenica all’insegna dell’attività agonistica per il Centro Polisportivo Giovanile Aquilanoche ha gestito in contemporanea due appuntamenti agonistici di rilievo. Ad Alba Adriatica (TE), presso il palazzetto dello sport comunale in Via degli Oleandri, si sono svolte le Fasi Regionali di Qualificazione FIJLKAM per le categorie Cadetti e Seniores, competizione valida per l’accesso alle Finali Nazionali. Nel dettaglio: - Mariasole D’Ascenzo si è confermata Campionessa Regionale categoria Cadette specialità kata, vincendo la Medaglia d’Oro; - Filippo Morelli si è confermato Campione Regionale categoria Cadetti specialità kata vincendo la Medaglia d’Oro. I piazzamenti di Mariasole D’Ascenzo e di Filippo Morelli hanno permesso al Centro Polisportivo Giovanile Aquilano di vincere il titolo di Società Campionessa Regionale Categoria Cadetti per l’anno 2025.