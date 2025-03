Ilrestodelcarlino.it - Tregua dal maltempo in Emilia Romagna, poi torna a piovere: dove e quando

Bologna, 22 marzo 2025 – L'continua a fare i conti con il meteo pazzo. Estesa anche a domani, 23 marzo, l’allerta meteo gialla di Arpae e Regione, ma si riduce sensibilmente la zona interessata dal. Tuttavia il Comune di Bologna ha deciso di aprire in via precauzionale il Centro Operativo Comunale (COC). La guardia resta sempre alta. Il rischio di frane e piene dei fiumi riguarda in particolare le province di Piacenza, Parma, Reggioe Modena. Nel resto della penisola il ciclone Martinho porta ancora forti piogge, e la situazione è resa più delicata dal fatto che i terreni sono già saturi a causa delle piogge continue iniziate il 9 marzo. I fiumi sono monitorati costantemente per i livelli di piena e la parola d'ordine è "prudenza". InDopo una brevenel pomeriggio, come conferma Pierluigi Randi presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti), le piogge “proseguiranno anche nella giornata di domenica anche con acquazzoni sparsi”.