Lapresse.it - Tre razzi lanciati dal Libano verso Israele, prima volta verso dicembre

Leggi su Lapresse.it

Preoccupa sempre di più, nella comunità internazionale, la situazione in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti da parte disulla Striscia di Gaza. Per ladasi è visto un lancio di missili dal. Intanto Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto un immediato ritorno al cessate il fuoco sulla Striscia. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto IN AGGIORNAMENTOTredaldaTresono statidalcontro la comunità di Metula nella parte settentrionale di. Tutti sono stati intercettati dalle difese aeree. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti o danni. Si tratta del primo attacco proveniente daldal mese di.Francia, Germania e Regno Unito chiedono immediato cessate il fuoco“La ripresa degli attacchi israeliani a Gaza rappresenta un drammatico passo indietro per il popolo di Gaza, gli ostaggi, le loro famiglie e l’intera regione.